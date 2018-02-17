مقتل 3 من الجيش الحر وإصابة جنديين تركيين إثر إطلاق نار من سوريا

قُــتل 3 من عناصر الجيش السوري الحر فيما أصيب جنديان تركيان إثر إطلاق نار من الجانب السوري استهدف تجمعا عسكريا، بمحافظة هتاي الحدودية.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري لـوكالة "سبوتنيك"، ظهر اليوم السبت، 17 فبراير/شباط، إن "3 من عناصر الجيش السوري الحر قتلوا، فيما أصيب جنديان تركيان؛ إثر إطلاق نار من الجانب السوري، استهدف مركز تجمع عسكري في كيركخان، بمحافظة هتاي".

وأضاف المصدر، أنه" جرى تبادل إطلاق نار بين الجانبين بعد الهجوم".

وبدأت تركيا في الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية في عفرين شمال غرب سوريا، قالت إنه من المحتمل أن توسعها إلى منبج، والحدود السورية العراقية، حيث تتواجد قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتهم أنقرة الولايات المتحدة بدعم الإرهابيين في سوريا، وتطالبها بوقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، كما تطالبها بسحب قواتها من منبح.