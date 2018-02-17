"وثيقة سرية" منسوبة لـ"أنصار الله" تكشف وجود تنسيق أمني مع عدن (صور)

حصلت وكالة "سبوتنيك"، على وثيقة سرية منسوبة إلى أنصار الله، تشير إلى وجود تعاون وتواصل بين الجماعة وبين طارق محمد عبد الله صالح والحزام الأمني في عدن.

© REUTERS/ Khaled Abdullah Ali Al Mahdi طارق صالح يدعو مختلف الأطراف إلى تفاهمات لمواجهة "أنصار الله"

وجاء في الوثيقة التي تحمل شعار الجمهورية اليمنية، والمجلس السياسي الحاكم في صنعاء، توجيه إلى قائد عسكري بضرورة تسهيل مرور العقيد طارق محمد عبد الله صالح من صنعاء إلى شبوة وذلك بالتنسيق مع الحزام الأمني التابع لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وجاء في الوثيقة المنسوبة لأنصار الله أيضاً، أن عملية تسهيل المرور التي يوصي بها المجلس السياسي في صنعاء تأتي ضمن عمليات سياسية متفق عليها، وحملت الوثيقة شعاراً للمجلس السياسي وتوقيع صالح الصماد رئيس المجلس.

وعلى الجانب الآخر، قال عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لأنصار الله، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 17 فباير/شباط، أنه يشك أن تلك الوثيقة مزورة، وفي الوقت ذاته قال "لا أستطيع الجزم بصحة تلك الوثيقة من عدمه".