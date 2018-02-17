المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الأهداف التي ضربها الطيران الحربي بغزة

قال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طيران جيش الدفاع استهدف 6أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة.

وفي تدوينه على حسابه الرسمي قال ادرعي، "ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة للحادث الذي تم فيه استغلال المظاهرات الشعبية المزعومة لارتكاب اعتداء ارهابي ولمحاولة زعزعة الاستقرار في منطقة قطاع غزة".

#عاجل لقد تم استهداف 6 اهداف ارهابية تابعة لحماس.

ينظر #جيش_الدفاع ببالغ الخطورة للحادث الذي تم فيه استغلال المظاهرات الشعبية المزعومة لارتكاب اعتداء ارهابي ولمحاولة زعزعة الاستقرار في منطقة #قطاع_غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2018

​وقال إن سلسلة الغارات الواسعة التي قام بها طيران الجيش الإسرائيلي "استهداف عدد من المواقع الإرهابية ومن بينها نفق إرهابي هجومي تحفره منظمة حماس الإرهابية من حي الزيتون باتجاه الأراضي الاسرائيلية".

#عاجل في سلسلة الغارات الواسعة تم استهداف عدد من المواقع الإرهابية ومن بينها #نفق_ارهابي هجومي تحفره منظمة #حماس_الارهابية من حي #الزيتون باتجاه الأراضي الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2018

​وأشار إلى غارت طائرات سلاح الجو كانت "على أهداف إرهابية استثنائية تابعة لحركة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وعصر اليوم السبت، أصيب 4 جنود من الجيش الإسرائيلي بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة بوحدة من لواء "غولاني" على الشريط الحدودي مع قطاع غزة المحاصر.

ونقل الجنود الجرحى إلى مستشفى سوركا في بئر السبع للعلاج، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن من بين الجرحى في تفجير خان يونس ضابط برتبة قائد سرية.

وعقب التفجير قصفت مدفعية الاحتلال موقعا للمقاومة، ومساء اليوم جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع للمقاومة شرقي وجنوبي مدينة غزة.