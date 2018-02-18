الجبير: نعمل مع شركائنا في الخليج والعالم لعزل إيران

اتهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، طهران بارتكاب الكثير من الأعمال الإرهابية في عدد من مناطق العالم، معتبرا أن مشاكل الشرق الأوسط بدأت منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

© Sputnik. Vlademir Pesnya وزير خارجية إيران: إسرائيل تتخذ العدوان سياسة لها وتتوغل يوميا في سوريا ولبنان

وأكد الجبير، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمن في ميونيخ ، اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، أن "إيران دربت العديد من الخلايا الارهابية، كما نفذت العديد من العمليات الإرهابية حول العالم"، مشدداً على أن السعودية ستواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها.

وفي معرض الحديث عن الانتهاكات الإيرانية، تساءل:" ألم تقم إيران بتدريب وإدارة خلايا هاجمت الأبراج السعودية"، وأضاف: "نعمل مع شركائنا في الخليج وفي العالم لعزل إيران".

وبالنسبة للأزمة في اليمن، لفت الجبير، إلى أن "الحكومة الشرعية في اليمن تحقّق نجاحات في مجالات عدّة، ونحن نعمل مع عشرات المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للشعب اليمني"، مؤكدا أن "السعودية لم تنفذ أي اعتداء على أحد خلافا للسياسة الإيرانية"، منوهاًإلى "أننا نتطلع إلى التعاون مع المبعوث البريطاني لليمن".