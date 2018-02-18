جامعة الدول العربية تستنكر "البهلوانية السياسية التركية"

ووفقا لما نقله موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط كان قد انتقد التدخل التركي في سوريا، كما انتقد كافة التدخلات الاقليمية والدولية الأخرى التي جاءت على حساب الشعب السوري.
وانتقد أوغلو ما طرحه الأمين العام بشأن ضرورة صياغة ترتيبات إقليمية جديدة تكون نواتها عربية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن "المداخلة الانفعالية للوزير التركي تعكس نوعا من المزايدة، وتنطوي على استعلاء ليس غريبا على تيار العثمانية الجديدة الذي نعرف جميعاً ما يكنه للعالم العربي من مشاعر".
وأضاف عفيفي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية يرفض أي تدخل في الأراضي العربية، كما لا يمكن أن تضفي الجامعة الشرعية على مثل هذه التدخلات المرفوضة والخارجة عن الشرعية الدولية.
وأكد المتحدث الرسمي أن كلام الوزير التركي في مداخلته حول القضية الفلسطينية، لم يعكس سوى الرغبة في المزايدة والاستعراض.
وأتم عفيفي "الشعوب العربية لم تعد تنطلي عليها هذه البهلوانية السياسية".
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