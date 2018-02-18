البحرين وكوريا الجنوبية تناقشان إجراءات تنظيم منتدى الأعمال المشترك

استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، اليوم الأحد، مع سفير كوريا الجنوبية المعتمد لدى المملكة، كو هيون، أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تمت مناقشة المستجدات لإقامة منتدى الأعمال البحريني – الكوري، منتصف العام الجاري.

© AP Photo/ Hassan Ammar المنامة تواصل محو "الأمية الإلكترونية"... وهذه نسبة الأمية في البحرين

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أكد الزياني على أهمية الفعاليات المشتركة، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين وأقطاب القطاع الخاص في البلدين، لتطوير العلاقات والارتقاء بها.

كما أعرب الوزير البحريني عن استعداد حكومة بلاده لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام.

وترتبط البحرين وكوريا الجنوبية بعلاقات دبلوماسية يزيد عمرها على 40 عاماً، وتسعى الدولتان إلى إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار، وخاصة في البحرين، وكذلك لتسهيل شؤون التجارة المتبادلة، وشؤون الطيران، والسياحة، وغيرها.