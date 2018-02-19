القاهرة تعلق على أنباء طرد الخرطوم لقيادات مصرية من جماعة "الإخوان المسلمين"

علقت وزارة الخارجية المصرية على أنباء، تحدثت أخيرا عن طلب الخرطوم من قيادات مصرية لجماعة "الإخوان المسلمين" مغادرة البلاد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد ، أن الوزارة لم يتم إخطارها "بملاحقة القوات الأمنية السودانية لعناصر إخوانية هناك أو مطالبة قيادات بمغادرة البلاد".

ولفت أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي"، إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كان أكد خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان: "أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها".

وكان عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم في السودان، عبد السخي عباس، نفى لوكالة "الأناضول" التركية وجود قيادات مصرية من جماعة الإخوان في بلاده. وقال: "إنه لا يوجد إسلاميون مصريون في السودان، وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم".

وكانت بعض الصحف المصرية قالت أخيرا: "إن السلطات السودانية أبلغت قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصريين هناك بضرورة مغادرة الأراضي السودانية في أقرب وقت".