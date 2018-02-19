العراق: إعدام امرأة تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات أدينوا بالانتماء إلى "داعش"

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، بإعدام امرأة تركية والسجن المؤبد لعشر أخريات من جنسيات مختلفة بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي .

القاهرة —. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من جنسيات مختلفة بينها التركية والأذرية".

وأضاف بيرقدار، أن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

وتابع بيرقدار أن "تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية 1/3"، لافتا إلى أن "الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية".

كان العراق أعلن، في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحرير جميع الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" منذ حزيران/يونيو 2014، باحتفال عسكري كبير، وأسدل الستار عن مرحلة مهمة في تاريخه شهدت تهجير نحو 5 ملايين نازح من ديارهم ودمارا كبيرا في البنى التحتية والسكنية في مساحات شاسعة من أراضيه، فضلا عن مقتل آلاف من المدنيين قبل وأثناء العمليات العسكرية للتحرير.