شعبان: مستمرون في محاربة المعتدين... إن كانت إسرائيل أو أمريكا أو تركيا

وكانت مستشارة الرئيس السوري قالت، اليوم الاثنين، إن استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية يعيق تقدم الحل السياسي.
وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا، وتهدد بالدخول إلى منبج إذا لم ينسحب منها المسلحون، في حين تحاول الولايات المتحدة فرض السيطرة على أراض سورية، وذلك من دون إذن الحكومة الشرعية للبلاد. وتثير تصرفات أمريكا وتركيا وإسرائيل، قلقا لدى السلطات السورية، كونها تهدد وحدة أراضي سوريا كدولة ذات سيادة.
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