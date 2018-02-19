الحشد الشعبي يوضح تفاصيل الكمين الذي أدى إلى مقتل 27 من مقاتليه

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، أن 27 من مقاتليه لقوا حتفهم في كمين إرهابي بمحافظة كركوك، مساء أمس الأحد، مشيرا إلى أن قيادة الحشد تسلمت جثامينهم.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر موقع الحشد أنه "في مساء يوم أمس الأحد، تعرضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين".

وتابع البيان:"بادرت قوة أخرى من الحشد الشعبي بالدخول إلى المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة، استشهد 27 بطلا من القوة الخاصة المحاصرة".

وأضاف الموقع في خبر لاحق أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، استقبل اليوم شهداء الحشد الشعبي المغدورين في السعدونية جنوب غرب قضاء الحويجة".