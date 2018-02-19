جاويش أوغلو: نرحب بدخول القوات السورية إلى عفرين لمحاربة الإرهابيين لا لحمايتهم

رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بدخول القوات السورية إلى عفرين بشرط القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا، "منظمة إرهابية".

© REUTERS/ OSMAN ORSAL قوات شعبية سورية تصل إلى عفرين خلال الساعات المقبلة

عمان — سبوتنيك . وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، تعليقا على أنباء قرب دخول القوات السورية إلى عفرين، اليوم الاثنين، 19 فبراير/شباط: "نرحب بالقوات السورية إذا كان غرضها تطهير عفرين من الإرهاب، أما ذا دخلت لحماية المقاتلين الأكراد فلا يمكن لأحد وقف القوات التركية".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "إذا دخلت قوات النظام السوري لتطهير المنطقة من الإرهاب، هذا جيد، وإذا كانت ستدخل للحفاظ على الجماعات الإرهابية الكردية فنحن ضد هذا الدخول".

وتابع، "نحن موقفنا واضح منذ البداية، عملية غصن الزيتون هدفها إنهاء الإرهابيين من داعش والأكراد".

وأضاف جاويش أوغلو:

نحن ندعم وحدة أراضي سوريا، وهنالك تفاهم تام مع الأردن بهذا الخصوص.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن "قوات شعبية سورية ستصل إلى منطقة عفرين خلال الساعات المقبلة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي".

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الحر المدعومة منه، قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في الـ20 من يناير/كانون الثاني، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.