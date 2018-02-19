رئيس البرلمان اللبناني يعلن مرشحيه للانتخابات وتحالفه مع "حزب الله"

عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أسماء مشرحي "حركة أمل" الذين سيخوضون غمار الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR الداخلية اللبنانية: الانتخابات البرلمانية تعقد في 6 مايو المقبل

وقال بري:"نعلن برنامجنا الانتخابي أمامكم لمحاسبتنا ولنحاسب أنفسنا عليه وعلى رأسه الالتزام بالدستور ومواجهة الاطماع الاسرائيلية ومحاولات اختراق الامن الوطني، داعياً مناصريه الى الالتزام بلائحتنا التي ستعلن فيما بعد، مع كتلة الوفاء للمقاومة"حزب الله" وغيرهم من الحلفاء حسب المناطق الانتخابية".

وعن العناوين العريضة لبرنامج "حركة أمل" الإنتخابي أكد بري على "التمسك بالسيادة الوطنية والتمسك بالمعادلة التي ارساها مثلث الشعب والجيش والمقاومة التي تصدت للارهاب على مختلف الحدود، واستمرار السعي لإنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية التي نص عليها الدستور والتمسك بدعم الجيش والمحافظة على ثلاثية الجيش الشعب والمقاومة".

وأشار إلى أن "الحركة ستعمل على تخصيص حصة للمرأة اللبنانية لتحسين تمثيلها النيابي وسنعمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تعجّل تحسين الدولة، والعمل على إعادة إنشاء وزارة المغتربين ومشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب والعمل على إنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين وتفعيل دور أجهزة الرقابة، و إستكمال الجهود بترسيم الخط الأزرق البحري بما يحفظ حقوق لبنان بموارده البحرية".

وفيما خص العالم العربي والمنطقة، قال بري:"نؤكد دعمنا الكامل لحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية، واسرائيل هي العدو وليست الجمهورية الاسلامية الايرانية، واسرائيل تستخدم من يتعامل معها وليس العكس".

وتابع:"ندعم انشاء حل سياسي للمسألة السورية يعود اليها بالاستقرار ويحفظها عاصمة للعروربة ودعمنا الكمل لاعادة إعمار العراق، وحلا سياسيا للمسألة اليمنية، ودعم تحقيق هزيمة لارهاب في مصر وليبيا.

وأعلن بري أن "أسماء المعتمدين لخوض الانتخابات: الجنوب الثانية: علي خريس، عناية عز الدين، نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، الجنوب الثالثة: أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي، علي خليل، أنور الخليل، قاسم هاشم. البقاع الثانية: محمد نصرالله، البقاع الثالثة: غازي زعيتر: جبل لبنان: فادي علامة، وعن دائرة بيروت الثانية: محمد خواجة.