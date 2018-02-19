مرشح عن "حركة أمل": التحالف الأساسي مع "حزب الله" ولا شيء يمنع إجراء الانتخابات

وبهذا الإطار قال مرشح "حركة أمل" النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد لـ"سبوتنيك":"اليوم رئيس البرلمان أعلن البرنامج الإنتخابي قبيل إعلان لائحة مرشحي الحركة لخوض الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل، والخط الأساسي الأول هو إحترام الدستور والانصهار الوطني الحقيقي، والسعي لأن يبقى لبنان محصناً بقوته وقوة شعبه ومقاوميه وجيشه، والسعي إلى المزيد من العمل التنموي الذي يشمل كل لبنان وليس منطقة بعينهاوبنفس الوقت إطاء فرصة لتطوير النظام السياسي بما يكفل الوصول إلى صيغة المواطنة الحقة، مع التركيز دائماً على مشاركة المرأة التي تجسد نصف المجتمع وأكثر من ذلك وإعطاءها حق المشاركة ليس فقط في الترشيح وإنما أيضاً في الحياة العامة بكل معنى الكلمة، والتصدي الدائم لخطر العدوان الإسرائيلي والعدوان التكفيري، وتابع:"نرى الإستثمار على الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل وبعض أعداء هذه المنطقة".
وأكد حميد أن الحركة ماضية إلى إجراء هذه الانتخابات التي هي واجب، و"لا شيء يمنع إجراء هذه الانتخابات لأن وضعنا الداخلي في وحدتنا في إلتزامنا بالقانون والأصول يحتم علينا السعي إلى تجديد الحياة السياسية في لبنان من خلال الانتخابات النيابية".
وحول تحالفات "حركة أمل" الانتخابية قال حميد:"الإعلان الأساسي هو التحالف مع "حزب الله" ويبقى هناك مواقع قد يكون لنا فيها حلفاء أو مؤيدين لبعض المرشحين، الأمور تبعاً للترشيحات وحسب الدوائر الانتخابية ومدى قدرتنا على التأثير في سير الانتخابات في دائرة من الدوائر".
وأشار إلى أنه "من الإيجابيات لقانون الإنتخاب الجديد أنه لا يمكن التبؤ بالنتائج لأي قوى سياسية فهو بغموضه بناء، لذلك الأمر يعود إلى مدى قدرة المواطن على إختيار من يرى فيه يحمل أمانيه وتطلعاته وبالتأكيد الموضوع النسبي في القانون له ما له من فرصة المشاركة لأطياف قد لم يسمح لها الوقت سابقاً في القانون السابق الذي يعتمد على الأكثرية من أن يكون لها فرصة المشاركة في الحياة السياسية".
وأمل حميد من أن يكون قانون الانتخاب فيه خير للبنان، وأن يكون هناك سعي دائم لتطوير القانون الانتخابي لنصل إلى صيغة لا طائفية لتمثيل شرائح الشعب اللبناني.
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