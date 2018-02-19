إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذائف متفجرة على دمشق وضواحيها

أصيب خمسة سوريين بسقوط قذائف متفجرة، عصر اليوم الاثنين، على أحياء عدة من العاصمة دمشق وضواحيها.

© Sputnik. William Abdalla وفاة 4 أطفال بسقوط قذائف صاروخية على ضاحية الأسد السكنية بريف دمشق

دمشق — سبوتنيك . وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن "خمسة أشخاص أصيبوا بسقوط عدد من القذائف المتفجرة على أحياء العاصمة دمشق وضواحيها"، لافتاً إلى أن القذائف سقطت على أحياء كشكول والعمارة وباب توما، فيما سقطت 7 قذائف صاروخية على محيط ضاحية الأسد بحرستا وتسببت بوقوع أضرار مادية كما سقطت قذائف على مدينة جرمانا بريف دمشق وأدت إلى وقوع إضرار مادية بالموقع".

وتم في سوريا توثيق نحو 35 ألف ضحية خلال الأزمة نتيجة القذائف وحالات القنص من المسلحين في أربع محافظات وهي دمشق وحلب وحمص واللاذقية.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو لصحيفة "الوطن" السورية، في 4 كانون الثاني/يناير أن عدد الضحايا الموثقين في دمشق بلغ أكثر من 10 آلاف في حين وصل العدد في حلب إلى 13 ألفا وفي حمص إلى أكثر من 9700 ضحية وأخيرا اللاذقية ألفي ضحية.

وأشار حجو للصحيفة إلى أنه لا إحصائيات دقيقة حتى اليوم عن عدد الضحايا في باقي المحافظات مبينا أنه سيتم العمل على إعداد إحصائيات خلال العام الحالي، وأن لدى الهيئة معلومات عن وجود أماكن المقابر الجماعية في مدينة الرقة.