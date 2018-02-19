قاذفات صواريخ وصواريخ باليستية تكتيكية تدك الإرهابيين في ريف دمشق (فيديو + صور)

ويمكن مشاهدة العديد من المعدات العسكرية الأخرى، مثل دبابة "تي-90" التي تسلمتها سوريا بعد بدء العملية الروسية في سوريا، كما يمكن ملاحظة قذائف هاون عيار 240 مم.
ولضمان التفوق العددي اللازم في الهجوم ضد المسلحين في المنطقة، يتم سحب قوات من أجزاء أخرى من البلاد إلى دمشق.
ومن بينها قوات من إدلب وشمال حماة كما تشارك في العملية "قوات النمر" بقيادة العقيد سهيل الحسن، ونخبة من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة المدرعة.
يأتي هذا التركيز الكبير للقوات والمعدات للقضاء على مجموعة قوية جدا من المسلحين في الغوطة الشرقية، ووفقا لتقديرات مختلفة، هناك ما يقرب من 9 إلى 10 آلاف مسلح.
Convoy going to Ghouta front-lines includes one MAZ-7310 (9K58 Smerch?), one 9K79 Tochka, and one Safir jeep. As well as 8 BMP-1s and a variety of tanks. pic.twitter.com/rFXqBz1V3j— zooper (@Objekt432Y) February 18, 2018
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