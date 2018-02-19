العاهل الأردني يؤكد لوفد الكونغرس أهمية دور أمريكا في تحقيق السلام

أكد العاهل الأردني خلال استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية للديوان الملكي الأردني، أكد العاهل الأردني "أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وتطرق اللقاء إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث أكد الملك عبد الله "ضرورة دعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين، خصوصا وأن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة".

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.

وأعرب العاهل الأردني عن "تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتمكين المملكة من تنفيذ البرامج التنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن أزمات المنطقة"، لافتا إلى "مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري خلال الخمس سنوات القادمة، والتي وقعت في عمان".

وتم استعراض ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات، خصوصا الأزمة السورية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.