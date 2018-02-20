أول عملة ورقية في تاريخ السعودية (صورة)

© REUTERS/ Faisal Al Nasser ماذا لو مزقت الريال السعودي أو أتلفته... هذه العقوبة تنتظرك

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أمس الإثنين 19 فبراير / شباط، أن تاريخ العملة الورقية يرجع إلى عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

وتظهرالصورة العملة الورقية وقد كتب عليها: "المملكة العربية السعودية. وزارة المالية"، وكتب تحتها: "أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السن نصف ريال سعودي".

وتحمل العملة رقم مسلسل، وفي جانبها ختم وكيل وزارة المالية.

ووفقا لموقع "مؤسسة النقد العربي السعودي"، فإن تاريخ إصدار أول عملة ورقية سعودية يرجع إلى عام 1953، وعرفت حينها بـ"إيصالات الحجاج"، تلتها فئتين جديدتين هما فئة الريال والخمسة ريالات، ومنذ ذلك الحين استمر تداول العملات الورقية.