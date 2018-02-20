أول عملة ورقية في تاريخ السعودية (صورة)

وتظهرالصورة العملة الورقية وقد كتب عليها: "المملكة العربية السعودية. وزارة المالية"، وكتب تحتها: "أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السن نصف ريال سعودي".
وتحمل العملة رقم مسلسل، وفي جانبها ختم وكيل وزارة المالية.
ووفقا لموقع "مؤسسة النقد العربي السعودي"، فإن تاريخ إصدار أول عملة ورقية سعودية يرجع إلى عام 1953، وعرفت حينها بـ"إيصالات الحجاج"، تلتها فئتين جديدتين هما فئة الريال والخمسة ريالات، ومنذ ذلك الحين استمر تداول العملات الورقية.
تاريخ | أول عملة سعودية ورقية من إصدار #المالية_السعودية في عهد الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)#الجنادرية_32 pic.twitter.com/FNLm7S5ydP— وزارة المالية (@MOF_KSA) February 19, 2018
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