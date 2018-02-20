وزراء خارجية الدول الضامنة قد يعقدون اجتماعا حول سوريا في أستانا منتصف مارس

أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، يمكن أن يعقدوا اجتماعا حول سوريا في أستانا في منتصف مارس/آذار المقبل.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف: لقاء محتمل لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا قبل 18 مارس

أستانا — سبوتنيك . وقال أنور زيناكوف، رئيس دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الكازاخستانية، للصحفيين: "تلقينا اقتراحا بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة، أحد الاقتراحات بشأن تحديد الموعد قد يكون في منتصف مارس/آذار، ونتوقع الحصول على تأكيد رسمي".

وأضاف أن الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا في أستانا، قد تكون "بعد هذا الاجتماع والاتفاق على التاريخ سيتم تحديده لاحقا".

وكانت الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا، أثمرت اتفاقاً بين روسيا وتركيا وإيران، على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد تقام في محافظة إدلب، كجزءٍ من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات، إضافة إلى ثلاث مناطق في — شمال مدينة حمص، في ضواحي دمشق — وفي منطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا.

يذكر أن أستانا تعد منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية، ومنذ شهر يناير/كانون الثاني، عقدت ست جولات، وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة الثلاث على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد.