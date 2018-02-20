حكومة الوفاق الليبية والمشير حفتر يطلبان التعاون العسكري مع روسيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية للتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير حفتر يعولان على مساعدة روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وتوجها لطلب المساعدة العسكرية من روسيا.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File رئيس مجموعة الاتصال الروسية في ليبيا: حفتر يطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية بشرق البلاد

موسكو — سبوتنيك . وقال دينغوف خلال مؤتمر "الشرق الأوسط" الذي ينظمه نادي "فالداي": "يتوجه حفتر إلينا دائما لطلب المساعدة العسكرية، وفي مسألة التسليح، والتدريب العسكري".

وأضاف: "والمهم أيضاً، أن حكومة الوفاق الوطني كذلك تطلب التعاون. جاء مؤخرا رئيس الحرس الرئاسي، والذي توجه لنا أيضا بطلب في المجال العسكري التقني. الجميع يريدون الحصول على الدعم العسكري من طرفنا، لكن اليوم، وبفضل وزارة الخارجية، وموقف الرئيس، تم تحديد موقفنا بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، كان قد صرح، في كانون الثاني/يناير الماضي، بأن روسيا ستعزز وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، الذي لم تكن موجودة فيه منذ زمن طويل، وستضع خططها هناك انطلاقاً من المصالح الوطنية.