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19:26 20 فبراير/ شباط 2018
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    مدينة الرياض

    أمير الرياض يستعرض ونائب محافظ موسكو الموضوعات المشتركة

    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    العالم العربي
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    استعرض أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع نائب محافظ العاصمة الروسية موسكو، مكسيم لكسوتوف، جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

    كيف يسهم التقارب الروسي السعودي في استقرار الشرق الأوسط؟
    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

    وحضر الاستقبال أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

    وشهدت العلاقات السعودية — الروسية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين على مستويات عليا.

    ففي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية موسكو، وأجرى مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين.

    وأسفرت زيارة العاهل السعودي عن توقيع اتفاقات عسكرية وثقافية وتجارية بين البلدين، بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك فضلاً عن اتفاق الطرفين السعودي والروسي لتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، التي أسفرت نتائجه عن تحسن واستقرار أسعار الخام في الأسواق العالمية.

    وسبق ذلك زيارة قامت بها رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فالانتينا ماتفيينكو إلى السعودية ولقائها الملك سلمان، في 16 نيسان/ أبريل 2017، ثم الإعلان، في 30 أيار/ مايو من نفس العام، عن زيارة وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو.

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    الكلمات الدلالية:
    أمير الرياض يستعرض ونائب عمدة موسكو الموضوعات المشتركة, الحكومة السعودية, فيصل بن بندر, السعودية
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