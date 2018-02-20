طيران التحالف الدولي يقصف دير الزور ويقتل 16 مدنيا

© AP Photo/ Hassan Ammar, File فيديو... غارة التحالف الدولي على القوات الرديفة في دير الزور السورية

أفادت مصادر أهلية لـ " سانا " بأن "طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت الليلة الماضية عدة غارات على منازل المواطنين في قرية البحرة نحو 45 كم شمال غربي مدينة البوكمال بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد 16 مدنيا بينهم 9 نساء".

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 قصف "التحالف الدولي" عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة لإلحاق أضرارا كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية، بحسب " سانا"

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكثر من مرة "بالحل الفوري لـ "التحالف الدولي" غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية".