الخارجية الأمريكية تعلن مقتل 100 في الغوطة الشرقية خلال يومين

أعلنت ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، هيزير ناويرت، عن "مقتل حوالي 100 شخص من السكان الأبرياء في الغوطة الشرقية خلال يومين".

© Sputnik. Ali Hassan المسلحون يمطرون دمشق بالقذائف الصاروخية...وعمليات الجيش السوري مستمرة نحو الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقالت ناويرت اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط:

"الولايات المتحدة قلقة جدا بسبب الوضع قرب دمشق في الغوطة الشرقية، وفقا للأنباء التي توردنا، الضربات الجوية تستهدف المشافي حيث يوجد بعد بنية تحتية مدنية صغيرة، هذا أدى لأكثر من 100 ضحية بين المدنيين خلال 48 ساعة".

في سياق متصل، أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف السورية المتنازعة، اليوم الثلاثاء، أنه تعرض لقصف كثيف من قبل الجماعات المسلحة، وعن عدم وقوع أية إصابات بين العسكريين الروس.

وجاء في بيان المركز "الوضع في الغوطة الشرقية يستمر بالتدهور، خلال 24 ساعة تم رصد 6 اعتداءات على المناطق السكنية في دمشق من قبل الجماعات المسلحة. وأطلق المسلحون 14 قذيفة. حيث أصيب 9 مدنيين بجروح".