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10:24 12 مارس/ آذار 2018
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    البحرين

    تأييد الحكم بإعدام 6 بحرينيين اتهموا باستهداف قائد الجيش

    © East News/ Hasan Jamali
    العالم العربي
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    أفاد مصدر مطلع في المعارضة البحرينية بالخارج، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف العسكرية البحرينية أثبتت حكم الإعدام بحق 6 مواطنين متهمين بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش"، المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

    البحرين
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    القاهرة — سبوتنيك. قال النائب السابق، رئيس منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"،  إن "محكمة الاستئناف العسكرية أثبتت، اليوم، حكم الإعدام على 6 مواطنين مدانين بجريمة لم يرتكبوها…قائد الجيش (البحريني) قال بصراحة، لم يكن هناك خطرا على حياتي".

    ولفت المعارض البحريني إلى أنه من بين الستة المدانين بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش البحريني، شخصان حكما غيابيا، وأربعة حضوريا.

    وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة قد قضت، في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى".

    ووجهت النيابة العسكرية الكبرى تهما بـ"تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

    وقضت المحكمة العسكرية الكبرى بإعدامهم و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، وحكم على سبعة بحرينيين آخرين، في إطار القضية نفسها، بالسجن سبع سنوات لكل منهم، وتجريدهم من الجنسية البحرينية، فيما برأت المحكمة خمسة آخرين.

    وبحسب فيروز، فإن 14 شخصا أعدموا العام الماضي، وهناك 23 محكومين بالإعدام، وذلك بخلاف 3 نفذ فيهم الحكم، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأيضا ثلاثة آخرين ينتظرون مصادقة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الحكم.

    وأشار المعارض البحريني إلى أن 578 شخصا جردوا من الجنسية بقرار قضائي منذ 2012؛ وتم ترحيل 19 مواطنا إلى خارج البلاد، بينهم امرأة.

    ولفت فيروز إلى أن ثمانية أشخاص رحلوا إلى خارج البحرين، قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن أغلب المدانين يؤكدون للمحكمة، أن الاعترافات تؤخذ منهم عنوة، وتم "التحرش جنسيا" ببعضهم، على حد تعبيره.

    وتلاحق السلطات البحرينية، منذ أحداث الربيع العربي في المملكة عام 2011، معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من المواطنين، أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي في آذار/ مارس 2014.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الإعدام, قائد الجيش, أخبار, استهداف, العالم, المعارضة, البحرين
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