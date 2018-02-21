القوات الشعبية بدأت بالانتشار على طول الشريط الحدودي في محيط عفرين

بدأت القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية، مساء اليوم الأربعاء، في الانتشار في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

© Sputnik. Waeel Hafian بالفيديو... الحياة تزداد صعوبة في عفرين مع اشتداد القصف التركي

القاهرة — سبوتنيك . وقال الإعلام الحربي المركزي في بيان إن "وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط بمحيط مدينة ‎عفرين".

وفي السياق ذاته، وصلت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواجهة الهجوم التركي المتواصل منذ 20 الشهر الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت "سانا" إلى أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب — نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة للمساهمة في دعم الأهالي المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي ""داعش" و"عدوان" النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وقالت "سانا" إن القوات التركية حاولت أمس منع وصول الدفعة الأولى من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدى وصولها إلى منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي تواكبها.

ويأتي انخراط القوات الشعبية في مقاومة الهجوم التركي وتنظيم "داعش" الإرهابي في إطار دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها وإفشال محاولة تركيا احتلال المنطقة، بحسب تعبير الوكالة السورية.