وحدات الحماية الكردية تسلم الجيش السوري عددا من الأحياء في مدينة حلب

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بتسليم قوات الحماية الكردية الجيش السوري عدداً من الأحياء في مدينة حلب بعد أن كانت تسيطر عليها.

© Sputnik. nour molhem قذائف صاروخية على حي المحافظة في مدينة حلب السورية

حلب — سبوتنيك . وقال المراسل، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط: "قوات الحماية الكردية تسلم الجيش السوري أحياء الهلك وبعيدين والشقيف والشيخ خضر في مدينة حلب التي كانت تسيطر عليها".

وأضاف أنها ستسلم الجيش السوري في وقت لاحق "حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب"، مشيراً إلى أن "دخول الجيش إلى هذه الأحياء سيتبعه عودة المؤسسات الحكومية إليها ورفع العلم السوري".

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب" الكردية، نوري محمود، نفى دخول أي قوات للحكومة السورية إلى أحياء خاضعة لسيطرة الأكراد في مدينة حلب.