أول تعليق رسمي من السودان على أنباء مطالبة مصر بـ"طرد الإخوان"

و في رده على أسئلة الصحفيين حول العلاقات السودانية المصرية قال:
بالنسبة لعلاقاتنا مع مصر فعلاقتنا من الأهمية بمكان ومن المهم الوصول لحلول لأي مشاكل عالقة ولدينا عدد من اللجان السودانية المصرية مستمرة في عملها ومنها لجنة المعابر واللجنة القنصلية ولجنة التشاور السياسي.
وحول عودة سفير السودان للقاهرة قال: "سيعلن عنه في حينه".
ولفت النعيم إلى مواصلة سفير البلاد لدى إريتريا لمهامه، قائلا: "سفيرنا ماجد يوسف ما زال موجوداً في العاصمة أسمرا، والسفارة تمارس عملها، ونتعامل بالطريقة الدبلوماسية مع أي معلومة ترد إلينا".
وكان عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم في السودان، عبدالسخي عباس، قال للأناضول "لا يوجد إسلاميين مصريين بالسودان"، مضيفا "وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم".
وأشار إلى أن "الحديث المتداول عن طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام".
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