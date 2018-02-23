مصدر أمني بالغردقة: الأوضاع الأمنية في مصر مناسبة للسياح الروس

قال مصدر أمني بمدينة الغردقة التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، إن الأوضاع الأمنية في مصر صارت مناسبة تماما لتحقيق الاطمئنان بالنسبة للسياحة الروسية.

© Sputnik. Ahmed Badr مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الجمعة ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠١٨، أنه على الرغم من مزاعم بعض وسائل الإعلام الممولة من جهات مشبوهة أن مصر غير مستعدة، فقد تأكد الروس بأنفسهم من وجودة أنظمة التأمين والحماية في مصر ، سواء داخل المطارات، أو في المدن والشوارع.

وأوضح المصدر، على هامش تأمين سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أن القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة تسيطران على الأوضاع في سيناء وخارجها، حيث تم تأمين المدن السياحية، وبالتالي لم تتأثر حركة السياحة بالمعارك الدائرة ضد التنظيمات الإرهابية هناك.

وتابع "نتمنى أن تعود السياحة الروسية إلى مصر والغردقة في أقرب وقت، وكنا نتمنى أن تكونوا هنا لترصدوا فرحة أهالي المدينة بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة حركة الطيران بين القاهرة وموسكو، فرحتهم وقتها كانت تماثل فرحة وصول مصر لكأس العالم".

وأكد ضرورة مراعاة تشديد الإجراءات الأمنية، وفي نفس الوقت لن يكون هناك أي نوع من التضييق على السياح، لمنحهم شعور بالاطمئنان الذي يحتاجون إليه، خاصة في ظل وجود بعض وسائل الإعلام التي تبث دعاية سلبية عن مصر طوال الوقت.