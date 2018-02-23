عريقات يعتبر القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس مخالف للقانون الدولي

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تعقيبا على قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في منتصف شهر أيار/مايو القادم، مضيفا أنه قرار مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة.





وأضاف عريقات أن هذه الخطوة، تعتبر "إمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".





وأكد عريقات على أن "الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات، قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".





وكانت أنباء ترددت عن اعتزام واشنطن افتتاح سفارتها في القدس في مايو/أيار المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.