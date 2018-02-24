إنجاز لبناني أمني جديد

زعمت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن السلطات اللبنانية (مخابرات الجيش اللبناني) استطاعت خلال الأشهر الأخيرة رصد وتوقيف العديد من الشبكات الإرهابية التي كانت تتألف من عناصر إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية.

وبحسب، نجا لبنان من مسلسل إرهابي خطير خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت جهدا أمنيا استثنائيا مَكن الأجهزة الأمنية من الإطباق على مجموعات إرهابية كبيرة جدا.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها أن عدد الإرهابيين الذين تم توقيفهم يزيد عن ألفي شخص.

ويعود الإنجاز اللبناني إلى تضافر الجهود الأمنية والسياسية في لبنان لتجنيب البلاد أعمال إرهابية.