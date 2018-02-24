حاكم دبي يعلن عن وظيفة "صانع أمل" بمكافأة ٢٧٠ ألف دولار... وهذه شروطها

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن وظيفة جديدة بمكافأة مغرية، محدداً شروطا للمترشح.

وكتب الشيخ آل مكتوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يبحث عن شخص عربي ستكون وظيفته "صانع أمل"، مشيراً إلى أن العمر غير محدد، وأن المكافأة التي تنتظره قدرها مليون درهم إماراتي أي ما يعادل نحو 272 ألف دولار أمريكي.

وأوضح حاكم دبي أنه من الضروري أن يكون المترشح لهذه الوظيفة قد "عمل سابقاً في مجال الخدمات الإنسانية والمجتمعية"، والمهم أن يكون "لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة".

مطلوب للعمل معنا في 2018 pic.twitter.com/lGPht9ou8Z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 24, 2018

​