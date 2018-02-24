تفاصيل مروعة بشأن "جثة الفريرز"... المتهم بقتل خادمة فلبينية في الكويت يدلي باعترافاته

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على المتهم بقتل عاملة منزل فلبينية ووضعها في المجمد في الكويت، والتي تعرف إعلاميا باسم "جثة الفريرز".

وتم العثور على جثة جوانا ديمافيليس صاحب الـ29 عاما داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO الفلبين تعلن عن ارتياحها للقبض على مشتبه به في قتل الخادمة بالكويت

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تم إلقاء القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت تعمل لديه الخادمة.

ونقلت تقارير صحفية اعترافات المتهم الذي تم اعتقاله من جانب "الإنتربول" في بيروت، والذي أكد أنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في المجمد بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها ببيتهما بالكويت.

وأشار عساف إلى أن زوجته كانت مدمنة على تعذيب خادمتهما، موضحا أن زوجته ليست في لبنان وقد تكون في سوريا.

وفر الزوجان في عام 2016 لخارج الكويت هربا من السلطات التي كانت تطاردهما لارتكابهم جريمة شيكات بدون رصيد، وعند اقتحام الشرطة لشقتهم بعد إصدار حكم لصالح مالكها بإخلائها، وجدت جثة الفلبينية التي أثبتت الفحوصات أنها ظلت في المجمد لفترة 16 شهرا.

وتسببت الجريمة في أزمة كبرى بين الكويت والفلبين، دعت رئيس الفلبين لشن هجوم ضاري على الدولة الخليجية معلنا عن مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت.