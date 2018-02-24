تفحم 8 وإصابة 22 في احتراق أتوبيس بمدينة الإسكندرية في مصر

© Sputnik. Sergey Mamontov مصرع سائح وإصابة آخرين في حادث سقوط منطاد جنوبي مصر

ووفقا لصحيفة " المصري اليوم "، لقي 8 عمال مصرعهم حرقا وأصيب 22 آخرين في حادث احتراق أتوبيس رحلات إثر انقلابه بالطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية واشتعال النيران به.

وقال مصدر أمني، إن أتوبيس رحلات يقل أكثر من 20 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع محمود فتحي كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، مشيرا إلى أن انفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب في انقلابه بكوبري "الألماني" بالطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى اشتعال النيران به وبداخله العمال.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 8 عمال من مستقليه، وإصابة آخرين جارٍ حصرهم جميعهم من مدينة كفر الدوار، تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن سيارات الإسعاف نقلت 8 متوفين من موقع الحادث إلى المشرحة، وجاري المتابعة.