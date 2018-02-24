فؤاد معصوم: العراق ليس طرفا في أي صراع إقليمي ونسعى لتعزيز العلاقة مع السعودية

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم السبت، أن العراق ليس طرفاً في أي صراع إقليمي، ولا بد أن يكون جزءاً فاعلاً في حل مشكلات وقضايا المنطقة.

وخلال استقباله وفداً إعلامياً سعودياً بالعاصمة بغداد، وحضره نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، والسفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري، أكد معصوم، "حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"

وأضاف، أن العراق حريصة على "تمتين العلاقات الأخوية" مع المملكة العربية السعودية "انطلاقا من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش"، مؤكداً أن العراق "حريص على أن يكون دائما إلى جنب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الاشقاء والأصدقاء".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وإرادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع الخلافات التي تعاني منها المنطقة"، معرباً عن تقديره لدور وسائل الإعلام في "التخفيف من أجواء التوتر ومراعاة متطلبات أمن شعوب وبلدان المنطقة".

وكان الوفد الإعلامي السعودي قد وصل العاصمة بغداد، أمس الجمعة، ويضم رؤساء تحرير وعددا من مسئولي وسائل الإعلام السعودية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.