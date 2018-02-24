فؤاد معصوم: العراق ليس طرفا في أي صراع إقليمي ونسعى لتعزيز العلاقة مع السعودية

وأضاف، أن العراق حريصة على "تمتين العلاقات الأخوية" مع المملكة العربية السعودية "انطلاقا من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش"، مؤكداً أن العراق "حريص على أن يكون دائما إلى جنب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الاشقاء والأصدقاء".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وإرادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع الخلافات التي تعاني منها المنطقة"، معرباً عن تقديره لدور وسائل الإعلام في "التخفيف من أجواء التوتر ومراعاة متطلبات أمن شعوب وبلدان المنطقة".
وكان الوفد الإعلامي السعودي قد وصل العاصمة بغداد، أمس الجمعة، ويضم رؤساء تحرير وعددا من مسئولي وسائل الإعلام السعودية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.
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