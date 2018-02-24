الجيش السوري يدخل منبج بريف حلب الشمالي بعد اتفاق مع "سوريا الديمقراطية"

قال مصدر أمني إن الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية توصلا إلى اتفاق بموجبه تدخل قوات الجيش السوري إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

عفرين — سبوتنيك . وأشار المصدر اليوم السبت في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه تم "التوصل لاتفاق يقضي بدخول الجيش السوري في الأيام القليلة المقبلة مدينة منبج بريف حلب الشمالي والتي تسيطر عليها قسد".

وتضم مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي تضعها تركيا كخطوتها التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، أكد قبل يومين أن قوات تابعة للجيش السوري دخلت مدينة تل رفعت، ودعا الجيش إلى الدفاع عن الأراضي السورية في مواجهة "الغزو" التركي، وذلك بعد 32 يوما من عملية أطلقتها تركيا لطرد المسلحين الأكراد من عفرين.

وقال نوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المجموعات التي دخلت تل رفعت هي مجموعات تابعة للجيش السوري، وتنتشر في المناطق الحدودية مع تركيا، بناء على الدعوة التي قدمناها للجيش السوري، في إطار القانون العالمي والمواثيق الدولية".