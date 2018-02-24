كتائب "حزب الله العراق": نرفض الهيمنة الأمريكية على سيادة العراق

وأضاف البيان "لن نقبل بالاستسلام لما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه والتي تصرّ على العودة لاحتلال أرضنا"، مشدداً على رفض الكتائب لمحاولة واشنطن الهيمنة على سيادة العراق ومصادرة قراره السياسي بالإبقاء على قواتها العسكرية.
وأشارت الكتائب إلى أن القوات الأمريكية تواجدت في العراق "خلسة" مستغلة ظروف المواجهة مع تنظيم "داعش"، وأنها تدعم المقاومين "لمشاريع الاحتلال والهيمنة الأمريكية وأذنابها"، ونوّهت إلى أن "سنوات المواجهة مع عصابات "داعش" فضحت المخططات الأمريكية الرامية إلى إعادة احتلال العراق والمنطقة".
وحول الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، أوضحت الكتائب في بيانها أنها لن تشارك لا هي ولا أي من كوادرها في الانتخابات كمرشحين، مؤكدة دعمها لترشيح واختيار من يتصفون بـ "الوطنية والنزاهة والكفاءة والتضحية".
ولفت البيان إلى أن كتائب "حزب الله العراق" تدعم "أصحاب المواقف الشجاعة ضد داعش"، وحثّ الشعب العراقي على المشاركة الفاعلة والواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
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