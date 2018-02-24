مقتل وإصابة ثلاثة عناصر حماية بهجوم استهدف بئرا نفطيا غرب كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت، بأن ثلاثة من عناصر شرطة حماية النفط سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف بئرا نفطيا غربي المحافظة.

© REUTERS/ STRINGER تشكيل لجنة وزارية للوقوف على احتياجات حقول النفط في كركوك

وأضافت " السومرية نيوز " نقلا عن المصدر أن "مسلحين هاجموا نقاط حراسة شرطة النفط في البئر رقم ٤٣ بقرية ادريس خباز — التابع لحقل خبازة النفطي في ناحية الملتقى (٣٥ كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى إلى مقتل عنصرين من شرطة النفط وإصابة ثالث".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثث للطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب للعلاج".

وتقع حقول خباز النفطية جنوب غربي كركوك، وتعرضت الآبار فيها إلى أضرار بعد محاولة تنظيم "داعش" السيطرة عليها قبل ثلاثة سنوات، ولا زالت الحقول النفطية غير عاملة وتنتج بحدود ٢٥ ألف برميل يومياً.