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    مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب يجرون في إحدى شوارع مدينة الرقة، سوريا 3 يوليو / تموز 2017.

    "وحدات حماية الشعب" تعلن التزامها بقرار وقف إطلاق النار في سوريا باستثناء عفرين

    © REUTERS/ Goran Tomasevic
    العالم العربي
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    أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية التزامها بالقرار رقم 2401 والذي اتخذه مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية في سوريا، باستثناء العمليات ضد تنظيم "داعش الإرهابي"، وحق الدفاع عن النفس ضد هجمات الجيش التركي أو الفصائل المتحالفة معه في مدينة عفرين.

    مركز تنسيق الهدنة في سوريا
    © Sputnik. Maxim Blinov
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    القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الوحدات، اليوم الأحد، 25 فبراير/ شباط: "إننا في القيادة العامة لوحدات حماية الشعب نعلن ترحيبنا واستعدادنا للالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية تجاه كل الأعداء، باستثناء تنظيم "داعش" الإرهابي، مع الاحتفاظ بحق الرد في إطار الدفاع المشروع عن النفس في حال أي اعتداء من قبل الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه في عفرين".

    وأضاف البيان: "كما تتعهد الوحدات بتأمين دخول وفود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة معها إلى مناطق سيطرة الوحدات في عفرين، وذلك لتسيير قدوم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة الحالات الصحية الطارئة التي نتجت عن استهداف المراكز السكنية والمنشآت الحيوية من قبل الجيش التركي والقوة المتطرفة المتحالفة معه".

    وبحسب البيان، دعت "وحدات حماية الشعب" الكردية، كل الأطراف المتحاربة على الأراضي السورية للالتزم بقرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه مجلس الأمن.

    يذكر أن مجلس الأمن، تبنى مساء أمس السبت، القرار رقم 2401 والذي يحث كل الأطراف المنخرطة في الصراع على وقف جميع الاشتباكات فورا، والالتزام بهدنة إنسانية طويلة الأمد في كل المناطق السورية، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسلام ودون عوائق، كذلك تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للجرحى.

    انظر أيضا:

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