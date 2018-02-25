تسجيل
11:36 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر قناة السويس

    اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي تعقد اجتماعاتها بالإمارات

    © REUTERS/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تبدأ اليوم اجتماعات اللجنة المشتركة بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ دبي لاستكمال إجراءات تأسيس شركة السخنة العالمية والتي سيتم الانتهاء منها في ضوء البنود القانونية لتأسيسها، خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاقية بين الطرفين في نوفمبر الماضي خلال منتدى الشباب العالمي في مدينة شرم الشيخ، على أن يتم العمل بعدها بالتوازي في التسويق والترويج للمنطقة.

    وقال بيان للهيئة وصل "سبوتنيك" نسخة منه،  إنه سوف يتم بالتوازي مع الانتهاء من تأسيس الشركة، العمل في التسويق والترويج للمنطقة ومن ثم جذب وإقامة مشروعات داخل منطقة العين السخنة والبدء في تطوير ميناء السخنة بمساحة 22 كم2 تبعا للاتفاقية في غضون الثلاثة شهور المقبلة.

    وأوضح البيان، أن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس توجه، أمس السبت، على رأس وفد من المنطقة لدولة الإمارات لبحث الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التنمية المسؤولة عن تطوير المشروع اللوجيستي الأكبر المطل على قناة السويس، واستكمال سبل التعاون المصري الإماراتي في تطوير ميناء العين السخنة.

    قناة السويس
    © Sputnik. A.Zorin
    هيئة قناة السويس تطلب 300 مليون يورو

    وقال مميش إنه "فور الانتهاء من تأسيس الشركة سيتم بحث المشروعات المناسبة للمنطقة مع مستثمرين بالاتفاق مع موانئ دبي للبدء في إقامة المشروعات بالعين السخنة في ظل الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها موانئ دبي والتي ستخلق طفرة في منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، فضلا عن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة، كما أن المنطقة تسعى جدياً في هذا الملف لإنجاز خطوات سريعة تساهم في تنمية وتطوير المنطقة خاصةً أنها تشمل تطوير مشروع لوجيستي متكامل مدعومة بمنطقة صناعة وتجمع عمراني كبير".

    ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع، تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.

    ويتضمن المشروع تطوير مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترًا مربعًا، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترًا مربعاً تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتستهدف الشراكة أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.

     

    انظر أيضا:

    5.3 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 2017
    بالفيديو... سيارة تسقط في قناة السويس ووفاة سائقها
    "إيجيبت أوتوموتيف" تناقش فرص الاستثمار في السيارات بـ"منطقة قناة السويس"
    سفينة "الأميرال كولاكوف" الروسية تعبر قناة السويس في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط
    هيئة قناة السويس تطلب 300 مليون يورو
    ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 3.9 مليار دولار
    هيئة قناة السويس تنفي منع السفن القطرية
    أنباء عن منع مرور السفن القطرية عبر المنطقة الاقتصادية في قناة السويس
    "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا جديدا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار مصر, العالم العربي, الإمارات, العالم, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك