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11:34 12 مارس/ آذار 2018
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    مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل

    افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع" ورئيس الحكومة يعتذر (صور)

    © Sputnik. AHMED BADR
    العالم العربي
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    بدأت صباح اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، فعاليات المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل"، بمدينة الأقصر في صعيد مصر.

    البترول وأسعار النفط
    © AP Photo/ Hasan Jamali
    وزير البترول المصري: علماء مصر بالخارج قادرين على دعم الاستثمار
    وبدأ المؤتمر بعرض فيديو، لإنجازات مؤتمر مصر تستطيع، الأول والثاني، وأعقبته كلمة لمحافظ الأقصر محمد بدر، الذي رحب بالضيوف في محافظة الأقصر، متمنيا نجاح المؤتمر في دعم مصر ودفعها نحو التقدم والتنمية.

    من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إن التوجه الحالي نحو دراسة البصمة المائية، واستهلاك المصريين من المياه، في الوجبات وفي تصنيع الأغذية، وهو ما يجب أن يتم دراسته ووضع حلول له.

    وأضاف: "هناك أزمات ومشكلات تواجهنا في توفير المياه للمواطنين"، مستعرضاً إمكانيات الدولة في هذا الشأن وما تبذله من جهد ومال لتوفير هذه الاحتياجات، وطموحات مصر وحدتها ٢٠٥٠ لوضع حلول نهائية لهذه الأزمات، وطرق الإدارة الرشيدة لتحقيق الأمن المائي".

    بدوره، قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه "من دواعي الاعتزاز أن تحتضن مصر مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، وأوجه التقدير لدور وزارة الهجرة للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر"،  مؤكداً أن المؤتمر يظهر حرص الدولة على التواصل مع أبنائها في الخارج، والتعاون معهم لتحقيق التنمية لصالح المصريين، لتحقيق الاستفادة القصوى للأجيال القادمة. ولفت العصار إلى أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر، وتسعى للاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء المشاركين، في المجالات التي تستفيد منها الوزارة وتقدم منها خدماتها للجميع.

    مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل
    © Sputnik. AHMED BADR
    مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

    وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت إلى أن التفاعل بين أبناء الوطن بالداخل والخارج مهم جدا لتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن كافة الكرات التي يحملها العلماء ستعمل عليها الدولة لتكون هناك نتائج ملموسة.

    ودعت مكرم العلماء إلى ضرورة تقديم المعلومات والملفات العلمية بشكل مبسط ليتمكن المواطن البسيط من استيعابه والتفاعل معه.

    وألقى وزير البيئة خالد فهمي، كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وجه فيها التحية العلماء والوزراء المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل.

    مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل
    © Sputnik. AHMED BADR
    مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"
    الكلمات الدلالية:
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