وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: مصر تخوض حربين الآن

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن هناك اهتمام الآن بقضية المياه والموارد المائية، لذلك جمعت الوزارة 23 عالماً وخبيراً من بينهم 12 متخصصاً في شؤون المياه والري وإدارة الموارد المائية.

وأضافت الوزيرة المصرية، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، المنعقد بمدينة الأقصر، اليوم الأحد ٢٥ فبراير/ شباط، أن "وزارة الهجرة تتبنى أفكار ورؤى علماء مصر بالخارج، وتسعى للاستفادة منها في خدمة مصر، وذلك لتتمكن من تحقيق خطة التنمية الشاملة ٢٠٣٠".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن "مصر تتعرض لحربين في الوقت الحالي، الأولى هي حرب ضد الإرهاب، تخوضها القوات المسلحة والشرطة بدعم الشعب، والثانية هي حرب لاستكمال مخطط تنمية مصر"، وشددت على أن كافة الوزارات المصرية سوف ترعى أفكار وملفات العلماء المصريين بالخارج، لوضعها على طاولة الحكومة للاستفادة منها، لبحث إمكانية تطبيقها.

وعن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين بالخارج، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنه من الضروري أن تكون هناك مشاركة فعالة، لذلك تحرص الدولة على أن تجري جولات مكوكية، لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة.