الفصائل المدعومة من تركيا تسيطر على أجزاء من جنديرس في عفرين

سيطرت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على أجزاء واسعة من قرية جنديرس بريف عفرين شمال غربي سوريا، بغطاء صاروخي ومدفعي تركي كثيف.

عفرين — سبوتنيك . وقال مصدر ميداني من القوات الشعبية في عفرين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا سيطرت، على أجزاء واسعة من جنديرس بريف عفرين بغطاء مدفعي وصاروخي تركي كثيف".

وأضاف المصدر "كل البلدات، تسيطر عليها الفصائل المسلحة بعد أن تدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض".

يذكر أن الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" يشنان عملية عسكرية في مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون" تستهدف فيها أنقرة المسلحين الأكراد الذين تصفهم بـ "الإرهابيين".