"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر تابع لهادي في مأرب شمال شرقي اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله لـ"سبوتنيك"، إن القوة الصاروخية التابعة لـ "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2M على تجمع للتحالف في معسكر أم الريش بمحافظة مأرب.