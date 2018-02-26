"التحالف العربي" يقصف معاقل "القاعدة" في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، فقد تمكن طيران قوات التحالف من دك معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الصعيد ضمن عملية "السيف الحاسم" ضد الاٍرهاب.

وبحسب الوكالة الإماراتية، تمكنت قوات النخبة الشبوانية، مدعومة من القوات الإماراتية، من الانتشار في مداخل ومخارج منطقة السوق، ونصب نقاط تفتيش في الطرقات والشوارع بهدف حصار عناصر "القاعدة"، كما فرضت القوات طوقاً أمنياً في المنطقة بغرض تأمينها.

وكانت قوات "النخبة الشبوانية" اليمنية بدأت، صباح اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط، عملية عسكرية، بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الصعيد، إحدى مديريات محافظة شبوة، أطلقت عليها "السيف الحاسم".