الحريري: سبب "دراماتيكي" وراء تقديم استقالتي من السعودية (فيديو)

وأكد أن "عدم زيارته للسعودية منذ عدوله عن الاستقالة لعدم توفر الوقت"، وأضاف: "لم تأت فرصة حتى الآن كي أزور السعودية لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية وسأذهب إليها"، وتابع: "علاقتي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جيّدة وهناك اتصالات دائمة معه ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وختم الحريري حديثه بالإقرار بأن تيار المستقبل سيتراجع في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا ضرورة الوقوف خلفه ودعمه. وكشف أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من أخبره بمسألة إسقاط حكومته في العام 2011.
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