الحريري: سبب "دراماتيكي" وراء تقديم استقالتي من السعودية (فيديو)

كشف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن سبب تقديم استقالته من رئاسة الوزراء، من العاصمة السعودية الرياض.

© REUTERS/ Aziz Taher الحريري: لا نريد أخذ سلاح حزب الله لكن الدولة يجب أن يكون لها جيش واحد

وفي حلقة خاصة مع الأطفال عبر قناة "MTV" ، قال الحريري: "استقلت لأنني رأيت أن هناك خطراً كبيراً يهدد لبنان وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، وبعد الاستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها". وأضاف ردّاً على سؤال حول سبب استقالته من السعودية قال: "اخترت أن تكون الاستقالة من السعودية لتكون "دراماتيكيا أكثر".

وأكد أن "عدم زيارته للسعودية منذ عدوله عن الاستقالة لعدم توفر الوقت"، وأضاف: "لم تأت فرصة حتى الآن كي أزور السعودية لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية وسأذهب إليها"، وتابع: "علاقتي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جيّدة وهناك اتصالات دائمة معه ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وختم الحريري حديثه بالإقرار بأن تيار المستقبل سيتراجع في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا ضرورة الوقوف خلفه ودعمه. وكشف أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من أخبره بمسألة إسقاط حكومته في العام 2011.