مندوب سوريا لدى جنيف: دمشق تستمر بعمليتها ضد الإرهابيين في الغوطة الشرقية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، أن دمشق ستستمر بعملياتها في محاربة الإرهابيين على كامل أراضيها، بما في ذلك الغوطة الشرقية، وأنها ترى هذا النشاط غير مشمولا في قرار مجلس الأمن الدولي 2401.