اليمن: النخبة الشبوانية والتحالف يطهران مناطق في شبوة من مسلحي القاعدة

سيطرت قوات النخبة الشبوانية الموالية للجيش اليمني، اليوم الاثنين، بإسناد من قوات التحالف، على مناطق واسعة من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

صنعاء —. وقال مصدر محلي في شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات النخبة الشبوانية سيطرت على وادي يشبم وعلى مداخل ومخارج سوق مديرية الصعيد ونصبت نقاط تفتيش في الطرقات والشوارع، وفرضت طوقاً أمنياً لبسط سيطرتها على المديرية، التي تتخذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي منها أوكاراً لها".

يأتي ذلك عقب ساعات من إطلاق قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً عملية عسكرية اسمتها "السيف الحاسم" بدعم من قوات التحالف لتطهير مديرية الصعيد من عناصر تنظيم القاعدة.

وتشهد مناطق عدة بمحافظة شبوة حضورا لمسلحي تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا]، خاصة منطقة الحوطة التي كانت تعد أحد معاقل التنظيم ونقطة انطلاق لشن عمليات إرهابية تستهدف الجيش والأمن اليمني، قبل أن تتمكن قوات النخبة الشبوانية الموالية للجيش، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من السيطرة عليها.