أردوغان: قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في سوريا لا ينفذ

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي قبل يومين حول وقف إطلاق النار في سوريا لا يٌنفذ، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة في المحادثات مع روسيا وإيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي من أنقرة قبيل مغادرته في جولة إفريقية إن "قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا والذي يشمل الغوطة، لا يٌنفذ، ورغم صدوره مازالت العملية مستمرة".

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH محلل سياسي: هذه التنظيمات لا يطبق عليها قرار الهدنة في سوريا

وأضاف أردوغان "سنستمر في المحادثات مع روسيا وإيران حول هذه القضايا"، موضحا "طرحنا عليهم استعدادنا لتسلم النساء والمرضى في الغوطة لمعالجتهم في بلادنا".

وفي وقت سابق قال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".

وصوت مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا. وينص القرار، على "وقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإجلاء طبي بشكل غير مشروط وآمن، ورفع الحصار عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة".