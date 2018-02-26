مقتل جنديين سعوديين قنصا برصاص "أنصار الله" في جازان

سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الإثنين، إن "وحدة القناصة التابعة للجماعة قتلت جنديين في الجيش السعودي في موقعي العبادية والحسكول بجازان".

كانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد أعلنت تشييع جثماني جنديين في الجيش السعودي لقيا مصرعهما خلال مواجهات مع مسلحي "أنصار الله" في جازان، وهما: العريف مصطفى بن أحمد كرتان الواصلي، والجندي أول إبراهيم بن حمود الكعبي.

وتشهد المناطق الحدودية السعودية مع اليمن توترا كبيرا، حيث ينفذ "الحوثيون" عمليات قنص واستهداف بالصواريخ للمدن السعودية في جازان ونجران وغيرهما، فيما يأتي رداً على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي ولتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في آذار/ مارس 2015، عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.