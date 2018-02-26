"جيش الإسلام" يعلن رفضه لخروج المدنيين من الغوطة الشرقة وتأييده للهدنة الروسية

ولكن القيادي في "جيش الإسلام" رفض المقترح الروسي المتعلق بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية قائلا "لا يمكن ولا يقبل، هذا الاتفاق غير موجود وليس في نص القرار [2401] شيء اسمه خروج المدنيين، أهل البلد لن يخرجوا منها، خروج الجرحى وحالات إنسانية 700-1500 هؤلاء جرحى بحاجة إلى معالجة، هؤلاء يخرجون".
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، قرارا حول سوريا، طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.
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