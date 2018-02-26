السعودية تدعو سعد الحريري إلى زيارة الرياض

وأضاف المكتب أن الحريري سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح سعد الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت قائلا "السعودية هدفها الأساس أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كشف اليوم الإثنين، 26 فبراير/ شباط، عن سبب تقديم استقالته من رئاسة الوزراء، من العاصمة السعودية الرياض.

وفي حلقة خاصة مع الأطفال عبر قناة "MTV"، قال الحريري: "استقلت لأنني رأيت أن هناك خطراً كبيراً يهدد لبنان وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، وبعد الاستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها". وأضاف ردّاً عن سؤال حول سبب استقالته من السعودية قال: "اخترت أن تكون الاستقالة من السعودية لتكون "دراماتيكيا أكثر".

ويشار إلى أن استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها في بث تلفزيوني من الرياض، في نوفمبر/ تشرين الثاني، دفعت لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، وعاد رئيس الوزراء إلى بيروت بعد أسابيع وعدل عن استقالته.